Алёна Бронникова В аэропорту Перми установят 17 новых видеокамер Стоимость работ оценили в 1,38 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В международном аэропорту Перми планируют установить новые видеокамеры. На сайте госзакупок организация разместила запрос предложений на выполнение работ по оснащению здания (ш. Космонавтов, 455 к 12) системой видеонаблюдения.

Согласно опубликованной документации, подрядчик должен будет в течение 60 календарных дней с даты подписания договора установить систему видеонаблюдения из 17 камер. Из них 10 — наружные, шесть — уличных цветных IP-видеокамер и одна уличная цветная поворотная IP-видеокамера . Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 12 месяцев с даты подписания актов сдачи-приёмки, на IP-камеры — не менее 36 месяцев с даты подписания документов.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,38 млн руб. Срок подачи заявок на участие в закупке ограничен 4 апреля. Итоги будут подведены 10 апреля.





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