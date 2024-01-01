Екатерина Артёмова Власти Прикамья объявили закупку на строительство поликлиники при тубдиспансере Начальная цена контракта составляет 819,49 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: сайт правительства Пермского края

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края объявило конкурс на выполнение работ по строительству поликлинического фтизиопульмонологического корпуса в Индустриальном районе города Перми. По информации на сайте госзакупок, начальная цена контракта составляет 819,49 млн руб. Подвести итоги конкурса планируется 14 мая.

В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что построить объект планируется в рамках региональной адресной инвестиционной программы. Начать строительство предполагается уже в этом году, ввести поликлинику в эксплуатацию — в 2026-ом.

Напомним, разрешение на строительство поликлинического фтизиопульмонологического корпуса было выдано в марте. Трёхэтажное здание площадью около 6 тыс. кв. м планируется разместить на территории действующего противотуберкулезного диспансера №1 (шоссе Космонавтов, 160). Поликлинический корпус будет рассчитан на 300 посещений в смену. Там будут принимать как взрослых пациентов, так и детей.

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