Екатерина Артёмова С начала года в Перми оштрафовали 14 нарушителей на электросамокатах Размер штрафа может достигать 1,5 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2024 года сотрудники ГИБДД остановили 14 нарушителей на электросамокатах. Об этом сообщает «В курсе.ру» со ссылкой на информацию, полученную в городском управлении Госавтоинспекции.

В ГИБДД напомнили, что, согласно ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ, водителям средств индивидуальной мобильности (СИМ), нарушившим правила дорожного движения, грозит штраф в размере 800 руб. Если нарушитель был нетрезв, то штраф возрастает до 1-1,5 тыс. руб.

Ранее сообщалось, что в Перми теперь также проходят рейды, в ходе которых проверяют, как владельцы средств индивидуальной мобильности соблюдают новые правила их парковки. С конца марта электросамокаты разрешается оставлять только на велопарковках, а в центре города парковка СИМ полностью запрещена. За первые несколько дней рейдов с улиц города на штрафстоянку вывезли более 500 электросамокатов, припаркованных с нарушениями.

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