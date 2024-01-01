Екатерина Артёмова В Перми проверяют дорожные условия для запуска автобусов-«гармошек» Для этого задействовали автобус модели МАЗ-105 Поделиться Твитнуть

Фото: департамент транспорта администрации города Перми

В Перми проводят обследование дорожных условий для запуска автобусов особо большого класса. Как сообщается в официальном телеграм-канале городского департамента транспорта, для этого перевозчик «РТ Лайн» предоставил сочленённый автобус (так называемую «гармошку») модели МАЗ-105.

Напомним, о планах городских властей запустить в Перми длинные автобусы-«гармошки» стало известно летом прошлого года. В администрации сообщали, что такие транспортные средства могут появиться после перезаключения контрактов с перевозчиками в 2025 году на наиболее востребованных маршрутах, в частности, по направлению в Кировский и Орджоникидзевский районы. Предполагается, что за счёт этого удастся снизить загруженность салонов в час-пик.

При этом в мэрии отмечали, что «гармошки» стоят дороже обычных автобусов и для управления ими нужны водители более высокого класса, поэтому перед запуском такого транспорта потребуются дополнительные консультации с перевозчиками.

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