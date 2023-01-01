Максим Артамонов В Перми к 2025 году собираются запустить кольцевой автобусный маршрут На линии также могут выйти автобусы-гармошки Поделиться Твитнуть

Из презентации Эдуарда Хайруллина

К 2025 году в Перми могут появиться автобусы-гармошки и кольцевой маршрут, который соединит все главные посадочные узлы, минуя городские пробки. Об этом на часе депутата в ходе пленарки Пермской городской думы сообщил заместитель главы города Эдуард Хайруллин. Чиновник отчитывался о реализации мероприятий по развитию общественного транспорта Перми.

По словам Хайруллина, длинные автобусы могут появиться после перезаключения контрактов с перевозчиками в 2025 году на наиболее востребованных маршрутах. Проблема в том, что они стоят в два раза дороже обычных автобусов.

«Нам задавали вопрос, почему мы не используем и не планируем использовать длинные автобусы. Мы проводили круглые столы, многие перевозчики говорили о том, что не хватает водителей, а на длинные автобусы нужен более высокий класс водителей. Будем консультироваться с перевозчиками, и если это будет актуально, мы их запустим, особенно по направлению в Кировский и Орджоникидзевский районы», — рассказал чиновник.

Также он отметил, что в 2025 году чиновники планируют запустить в городе кольцевой маршрут, который будет объезжать центр города, но при этом соединит основные посадочные узлы: Пермь II, ДКЖ, ул. Попова, ЦУМ, Цирк и другие остановки.

Из презентации Эдурада Хайруллина

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