Екатерина Артёмова Пермские поисковики прокомментировали сообщения о похищениях подростков Они заверяют, что информация фейковая и просят не распространять панику Поделиться Твитнуть

Фото: «Регион59 — поиск пропавших людей»

В соцсетях начали распространяться сообщения о начавшейся в Перми массовой пропаже подростков. В общественной региональной поисковой организации «Регион59 — поиск пропавших людей» предупреждают, что сообщения фейковые, и просят не распространять панику.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» общественная организация опубликовала скриншот с примером такого сообщения. В нём говорится, что якобы на улице Попова в 22:30-23:30 забирают молодых людей в возрасте 15-19 лет, а затем «увозят в Уфу как рабочую силу».

«За эту неделю было украдено трое подростков, никак не связанных между собой. Недавно был найден один из похищенных подростков, но уже мертвый. Прямо сейчас в поиске четверо подростков», — пишут отправители сообщений.

Ранее в Перми, действительно, пропал 19-летний студент, которого позже нашли мёртвым в лесу в районе остановки «Улица Докучаева». Также сейчас ищут ещё одного пропавшего студента-первокурсника.

В организации «Регион59 — поиск пропавших людей» поясняют, что эти случаи не связаны между собой.

«Никто никого не крадёт! Пропажа подростков между собой не связана. Это стечение обстоятельств. Волонтеры и полиция не бездействуют! Ведется очень большая работа. Все ориентировки на пропавших, выпущенные нашим отрядом, строго согласовываются с полицией. Без разрешения полиции ни одна ориентировка на пропавшего нашим отрядом не распространяется в социальных сетях», — отмечают поисковики.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.