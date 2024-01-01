В Перми пропал студент первого курса госуниверситета Константин Бадртдинов не выходит на связь с 8 апреля Поделиться Твитнуть

Константин Бадртдинов

ПГНИУ

В Перми пропал первокурсник биологического факультета ПГНИУ Константин Бадртдинов. Об этом сообщается в социальных сетях вуза.

Известно, что молодой человек вышел из дома около 20 час. 8 апреля, и с тех пор его местоположение неизвестно.

Приметы студента: рост 180, русые волосы, голубые глаза, над губой родинка; был одет в чёрные джинсы, тёмно-синюю толстовку, серое пальто с капюшоном, чёрные берцы; с собой у него был чёрный рюкзак.

«Если вы что-то знаете или у вас есть предположения, где он может находиться, пожалуйста, позвоните в полицию или свяжитесь с его матерью Юлией Сергеевной», — говорится в сообщении на странице Пермского государственного научного исследовательского университета в соцсети ВКонтакте.

Родные пропавшего также обратились к поисковым отрядам города. Ориентировки о розыске молодого человека уже опубликованы в сети.

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