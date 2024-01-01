В лесу в Перми найдено тело пропавшего неделю назад 19-летнего студента Следком устанавливает обстоятельства происшествия Поделиться Твитнуть

Тело пропавшего без вести в ночь на 3 апреля 19-летнего студента обнаружили в лесу в районе остановки «Улица Докучаева» в Перми, об этом сообщил источник издания perm.aif.ru.

По предварительной информации, обнаружил погибшего сторож одной из организаций, расположенных в этой местности.

В последний раз молодой человек выходил на связь с близкими поздно вечером 2 апреля. Когда студент не вернулся домой, родные обратились к поисковым отрядам, те объявили парня в розыск: в интернете были опубликованы ориентировки, назначался сбор добровольцев на поиск пропавшего.

По камерам наблюдения и видеорегистраторам удалось выяснить, что студент в районе остановки «Улица Попова» в центре Перми сел в автобус, который ехал в сторону его дома. Также известно, что молодой человек встречался в тот вечер с друзьями и был в состоянии опьянения.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю занялись расследованием гибели молодого человека. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.

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