Зарина Ситдикова В Перми реорганизуют краевой колледж «Оникс» Два подразделения учреждения будут переданы другим учебным заведениям Поделиться Твитнуть

Два структурных подразделения Пермского краевого колледжа «Оникс» (ул. Академика Веденеева, 9 и ул. Сысольская, 12) решено передать более оснащённым и удобным по расположению учреждениям среднего профессионального образования Перми. Об этом «Новому компаньону» сообщили в региональном минобре.

О планируемой реорганизации учебного заведения редакции сообщила бывший заместитель директора колледжа «Оникс» Нелли Галиуллина. По её мнению, это решение ущемляет права детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для таких студентов в учреждении создана доступная среда, разработаны образовательные программы по специальностям, часть из которых не представлена в заведениях, куда предлагается перевести ребят, например, профессия переплётчика. Всего в трёх подразделениях «Оникса» обучается сейчас порядка 500 студентов с инвалидностью, уточнила преподаватель.

Как рассказала Нелли Галиуллина, в состав колледжа бывшие подразделения Краснокамского политехнического техникума на ул. Сысольской, 12 и Пермского техникума промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина на ул. Академика Веденеева, 9 вошли в 2020 году. Благодаря этому в Перми появилось базовое учебное заведение, где молодые люди с ОВЗ получают востребованные на рынке профессии.

«Прошло менее пяти лет, и в апреле 2024 года министерство образования принимает решение о переводе этих подразделений вместе с учащимися, преподавателями и другим персоналом в другие учреждения. При этом никакой разумной аргументации для этого на встрече с администрацией колледжа предъявлено не было», — настаивает бывший замдиректора «Оникса».

В региональном минобразования «Новому компаньону» пояснили, что передача указанных структурных подразделений необходима для организации качественного образовательного процесса.

«Корпуса в Кировском и Орджоникидзевском районах не соответствуют современным требованиям и нуждаются в обновлении. Возможно, одной из причин этого можно назвать территориальное расположение корпусов, которые находятся на значительном отдалении от головного корпуса», — обратили внимание в министерстве.

В ведомстве отметили, что в зданиях уже устарела материально-техническая база, отсутствуют современные мастерские и оборудование, требуется ремонт. В подобных условиях всё труднее организовать качественный образовательный процесс, подчеркнули в краевом минобре.

«В целях развитиях этих структурных подразделений колледжа «Оникс» было решено передать их другим крупным образовательным учреждениям, оснащённым современной материально-технической базой, а также территориально близко расположенным к существующим корпусам», — объяснили в ведомстве.

Структурное подразделение по ул. Академика Веденеева, 9 передаётся Пермскому колледжу транспорта и сервиса на ул. Ивана Франко, 39. При этом в полном объёме сохранятся направления подготовки, все студенты и преподаватели останутся на своих местах и продолжат обучение в здании, расположенном в м/р Молодёжный.

Студенты, обучающиеся в корпусе на ул. Сысольской, 12, в том числе с ОВЗ, переводятся на обучение в Пермский химико-технологический техникум на ул. Ласьвинской, 6 или в Пермский колледж транспорта и сервиса на ул. Калинина, 22, в зависимости от профиля. Педагогическому коллективу подразделения будет предложено перейти на работу в эти учреждения. В освободившееся здание на ул. Сысольской при этом переедет центр военно-патриотического воспитания «Авангард», который сейчас занимает второй этаж учебного корпуса Пермского химико-технологического техникума.

В министерстве образования Пермского края заверили, что в ходе реорганизации будет «осуществлён индивидуальный подход к каждому обучающемуся и работнику».

Кроме того, в ведомстве добавили, что распространяющаяся информация о закрытии корпуса колледжа «Оникс» на ул. Пушкина, 107а не соответствует действительности.

Ранее стало известно, что историческое здание гимназии №11 им. Дягилева в Перми передадут во временное пользование школе №21. В двухэтажном корпусе решено разместить 300 учеников закрытого на капремонт образовательного учреждения. Однако родители гимназистов выступили категорически против такого решения. К ним обратился глава Перми Эдуард Соснин и призвал с пониманием отнестись к ситуации.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.