В конце мая на улицах Перми вновь появятся кадки с деревьями Их установят в центре города Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Перми

На улицах Перми к концу мая городские власти планируют вернуть мобильные контейнеры с деревьями и кустарниками, которые сейчас находятся в питомнике «Хмели». Об этом сообщается на официальной странице МКУ «Городское зелёное строительство» («ГорЗеленСтрой») ВКонтакте.

Мобильное озеленение вновь появится на центральных улицах в Ленинском и Дзержинском районах. При этом число кадок с зелёными насаждениями планируется увеличить с 107 до 123.

В прошлом году власти заявили, что установят в центре Перми более 80 кадок с растениями. На зиму их все отвезли в питомник. А впервые мобильные контейнеры появились в Перми в 2022 году в качестве эксперимента.

Новый способ озеленения вызвал интерес у вандалов. В сентябре прошлого года на ул. Ленина неизвестные украли дерево из кадки. По этому факту было подано заявление в полицию.

Напомним, мы уже писали о трудностях мобильного озеленения на примере Комсомольского проспекта.

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