В ночной аварии в Перми погибла женщина Происшествие случилось на улице Героев Хасана Поделиться Твитнуть

В ночь на 12 апреля в Свердловском районе Перми, возле дома на ул. Героев Хасана автомобиль насмерть сбил женщину. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По их словам, инцидент произошёл около 4:00. После дорожно-транспортного происшествия водитель скрылся с места преступления. Сообщается, что погибшей было 42 года. Другие подробности пока не известны.

Как рассказали «Новому компаньону» в пресс-службе краевого минздрава, пострадавшая скончалась ещё до приезда скорой помощи.

В пресс-службе ведомства добавили, что медиков вызвали в 03:59.

Напомним, в начале марта в центре Перми по вине пьяного водителя произошло смертельное ДТП, в котором погибла девушка 2005 г.р. и пострадали два молодых человека, которых госпитализировали в состоянии средней тяжести. Похороны студентки состоялись 5 марта.

Виновник ДТП скрылся с места преступления, но его задержали спустя сутки и предъявили обвинение. Он находится в СИЗО до 1 мая.





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