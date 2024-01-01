В зоне СВО погиб спортсмен из Прикамья Андрея Ещенко похоронили 11 апреля Поделиться Твитнуть

Андрей Ещенко / фото: из личного архива Владимира Конокова

В Пермском муниципальном округе 11 апреля в последний путь с воинскими почестями проводили погибшего в зоне специальной военной операции 50-летнего Андрея Ещенко. Он был профессиональным спортсменом, занимался рукопашным боем, брал призовые места на всероссийских соревнованиях, увлекался боями без правил. Об этом пишет perm.aif.ru.

Андрей родился в Ульяновске, но в Пермь переехал очень давно. Закончил Пермский политехнический университет. Был судебным приставом, потом несколько лет работал в ГБР. В декабре 2023 года Андрей подписал контракт с минобороны и уехал в зону спецоперации. Он служил в мотострелковых войсках. Погиб под Авдеевкой при выполнении задач 6 февраля 2024 года.

Отпевали погибшего в церкви в селе Култаево в закрытом гробу. На прощании комиссар Индустриального района Валерий Большаков торжественно вручил сыну погибшего флаг Российской Федерации и военную фуражку. Андрея Ещенко посмертно наградили Орденом Мужества. На похоронах военнослужащего прозвучали залпы из оружий.

Ранее сообщалось, что в ходе спецоперации погиб уроженец Чёрмоза Андрей Пелевин. Его похоронят 12 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.