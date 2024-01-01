В Прикамье похоронили участника СВО Дмитрия Гладких Его убили ещё в ноябре прошлого года Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Берёзовского округа

В ходе выполнения боевой задачи в зоне спецоперации погиб уроженец д. Перебор Берёзовского округа Дмитрий Гладких. Об этом местная администрация сообщила в социальных сетях.

Дмитрий родился 15 октября 1987 года в д. Перебор Берёзовского района Пермской области. В прошлом году, 28 октября, он заключил контракт, а 25 ноября погиб при выполнении обязанностей военной службы в городе Красногоровка на территории Украины.

Подробности гибели не уточняются.

Похороны военнослужащего состоялись 11 апреля в Берёзовке. Там же прошёл траурный митинг.

Местные власти выразили соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

Напомним, сегодня в ЗАТО Звёздный Пермского края также простились с погибшим во время выполнения боевых задач при проведении специальной военной операции на Украине Ильнуром Ильзигитовым. Когда и при каких обстоятельствах погиб солдат, не раскрывается.

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