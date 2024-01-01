В Пермском крае похоронили погибшего в спецоперации Ильнура Ильзигитова
В ЗАТО Звёздный Пермского края простились с погибшим во время выполнения боевых задач при проведении специальной военной операции на Украине Ильнуром Ильзигитовым. Об этом в соцсетях рассказал глава муниципального образования Александр Швецов. Он выразил соболезнования родным и близким военнослужащего, назвав его смерть невосполнимой утратой.
«В знак глубокого уважения и признания заслуг Ильнура перед Отечеством Государственный флаг Российской Федерации вручили маме — Рашиде Таировне», — написал Швецов.
Когда и при каких обстоятельствах погиб солдат, не раскрывается.
Ранее сообщалось, что в зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Кудымкара Пермского края Михаил Епишин. Известно, что до подписания контракта мужчина работал в компании «Леруа Мерлен» в Перми. В январе 2024 года Михаил был направлен в зону СВО, но уже в феврале был убит.
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