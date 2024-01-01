В зоне СВО погиб контрактник из Прикамья Михаил Епишин Он провоевал всего месяц Поделиться Твитнуть

Михаил Епишин

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В зоне специальной военной операции на Украине погиб житель Кудымкара Пермского края Михаил Епишин. Об этом сообщили в администрации Кудымкарского муниципального округа, выразив соболезнования родным и близким военнослужащего. «Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. В нашей памяти Михаил Александрович навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества», — говорится в информации властей.

Михаил родился в Кудымкаре 2 июля 1988 года. Окончил девять классов в местной школе № 2, затем поступил в кудымкарское СПТУ № 44, отучился в Торговом государственном колледже Перми. Затем был призван на срочную службу в Вооружённые силы РФ. Вернувшись из армии, получил высшее образование в Удмуртском госуниверситете в Ижевске. Потом работал в компании «Леруа Мерлен» в Перми.

В январе 2024 года Михаил заключил контракт с минобороны и был направлен в зону СВО. В феврале мужчина погиб.

Прощание с Михаилом Епишиным состоится 11 апреля с 10:00 до 13:00 по адресу: Кудымкар, ул. Коркиных, 11а. Начало траурного митинга — 12:00.

Ранее сообщалось, что в Краснокамске 10 апреля хоронят участника СВО рядового Георгия Белянкина. Военнослужащего посмертно наградили Орденом мужества.

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