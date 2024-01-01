В Перми построен каркас здания новой детской поликлиники на Садовом
Сдать объект планируется в следующем году
Подрядная организация завершила возведение каркаса новой детской поликлиники по ул. Шмидта, 56а в Перми, сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
По словам главы региона, сейчас на объекте возводят наружные
и внутренние стены, прокладывают коммуникации и инженерные сети. Подрядчик также
приступил к устройству кровли. На следующем этапе начнутся фасадные работы. Параллельно
идёт закупка медицинского оборудования.
К будущему медучреждению будет прикреплено порядка 14 тыс.
пациентов Городской детской клинической поликлиники №1 в Мотовилихинском
районе. Завершение строительных работ планируется в 2025 году.
Новая трёхэтажная поликлиника рассчитана на 350 пациентов в день. В
ней разместятся кабинеты хирургии, инфекционных заболеваний, лучевой
диагностики, физиотерапии, неотложной медицинской помощи, педиатрии и
профильных специалистов. В корпусе также откроют дневные специализированные
стационары по профилю «Офтальмология» и «Педиатрия», а также
клинико-диагностическую лабораторию.
Как ранее сообщал «Новый компаньон», подрядчиком на объекте
выступает ООО «СтройПерспектива». Пермская компания уже возвела поликлинику по ул. Карпинского, 87г и достроила медкорпус по ул. Шишкина, 20а в Кировском
районе. Все эти объекты имеют один типовой проект.
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