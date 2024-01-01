В Перми построен каркас здания новой детской поликлиники на Садовом Сдать объект планируется в следующем году Поделиться Твитнуть

Подрядная организация завершила возведение каркаса новой детской поликлиники по ул. Шмидта, 56а в Перми, сообщил в своём telegram-канале губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

По словам главы региона, сейчас на объекте возводят наружные и внутренние стены, прокладывают коммуникации и инженерные сети. Подрядчик также приступил к устройству кровли. На следующем этапе начнутся фасадные работы. Параллельно идёт закупка медицинского оборудования.

К будущему медучреждению будет прикреплено порядка 14 тыс. пациентов Городской детской клинической поликлиники №1 в Мотовилихинском районе. Завершение строительных работ планируется в 2025 году.

Новая трёхэтажная поликлиника рассчитана на 350 пациентов в день. В ней разместятся кабинеты хирургии, инфекционных заболеваний, лучевой диагностики, физиотерапии, неотложной медицинской помощи, педиатрии и профильных специалистов. В корпусе также откроют дневные специализированные стационары по профилю «Офтальмология» и «Педиатрия», а также клинико-диагностическую лабораторию.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», подрядчиком на объекте выступает ООО «СтройПерспектива». Пермская компания уже возвела поликлинику по ул. Карпинского, 87г и достроила медкорпус по ул. Шишкина, 20а в Кировском районе. Все эти объекты имеют один типовой проект.

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