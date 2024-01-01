В зоне СВО погиб отец троих детей из Прикамья Похороны Романа Новикова состоятся 11 апреля Поделиться Твитнуть

Роман Новиков

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В зоне специальной военной операции на Украине 2 марта 2024 года при выполнении боевой задачи погиб житель Карагайского округа Прикамья Роман Новиков. Об этом в соцсетях сообщили представители окружной администрации и выразили глубочайшие соболезнования родным и близким военнослужащего.

Роман родился в д. Перино Карагайского района Пермской области 12 октября 1977 года. Затем учился в школе с. Юрич. После её окончания поступил в Зюкайский техникум. Отслужил в армии. В последние годы работал в агрофирме «Победа» сварщиком. Друзья и коллеги говорят о Романе как об отзывчивом человеке, который всегда придёт на помощь товарищам.

Осенью прошлого года мужчина заключил контракт с минобороны и отправился в зону боевых действий, где был стрелком — помощником гранатометчика. Был отмечен командованием за проявленные мужество и героизм.

У Романа осталось трое детей.

Прощание с солдатом состоится 11 апреля с 12 часов у Нердвинского Дома культуры. Траурный митинг начнётся в 13:00.

Ранее сообщалось, что в Чердынском округе Прикамья похоронили двух погибших на СВО военнослужащих.

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