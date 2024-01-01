В Чердынском округе Прикамья похоронили двух погибших на СВО военнослужащих Поделиться Твитнуть

Анатолий Семиборода и Алексей Варакса

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В ходе специальной военной операции на Украине погибли двое военнослужащих из Чердынского округа Прикамья, об этом на своей странице в соцсетях сообщила глава муниципалитета Анна Батагова.

В среду, 10 апреля, в Чердыни простились с гвардии младшим сержантом Анатолием Семибородой. Он пошёл служить по контракту и погиб 18 марта 2024 года. Посмертно мужчина был награждён Орденом мужества.

А 9 апреля в Чердыни хоронили Алексея Вараксу, который отправился на фронт добровольцем. «Мы очень надеялись, что это неправда, что это ошибка, что он не может не вернуться. Ведь совсем недавно, в отпуске, он делился с нами своими мыслями, планами и просто излучал оптимизм, — написала Анна Батагова. — Его не брали, а он настойчиво добивался. Его ранили — а он всё равно снова пошёл туда, где каждый день может стать последним. В этом и есть неброский, не парадный, а самый настоящий, подлинный героизм».

Власти муниципалитета выразили искренние соболезнования родным и близким Анатолия Семибороды и Алексея Вараксы. Обоим мужчинам было уже за 50 лет.

Ранее сообщалось, что в ЗАТО Звёздный Пермского края простились с погибшим во время выполнения боевых задач при проведении специальной военной операции на Украине Ильнуром Ильзигитовым.

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