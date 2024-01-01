В Пермском крае родилась первая в этом году тройня Поделиться Твитнуть

фото: ЗАГС

В Соликамске Пермского края 2 апреля родилась тройня. На свет появились Артур, Арсений и Леонид. Они стали первыми тройняшками Соликамского округа за последние 10 лет и первой тройней в Пермском крае в 2024 году. Об этом сообщили в краевом ЗАГСе.

Как рассказали в ведомстве, у родителей тройни уже был совместный ребёнок.

Напомним, что в 2023 году в Пермском крае родились всего три тройни. Первая — две девочки и мальчик — появилась на свет в сентябре, вторая (тоже две девочки и мальчик) - в октябре. Ещё одна тройня появилась в декабре. На этот раз было три новорожденных мальчика.

Ранее сообщалось, что в управлении ЗАГС администрации Перми подвели итоги работы за первый квартал 2024 года. В ведомстве сообщили, что в краевом центре родилось 1389 мальчиков и 1221 девочка. С января по март 2024 года была зарегистрирована 21 двойня.

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