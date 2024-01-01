Следком по региону озвучил основную версию гибели главного гримёра пермского театра Сергей Мухин погиб по неосторожности Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский театр оперы и балета

В марте на железнодорожной остановке Промучасток в Перми заведующий гримёрным цехом Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин попал под поезд и погиб. Семье погибшего пермяка рассказали о результатах расследования этого дела, сообщает 59.ru.

В качестве причин гибели СУ СКР по Пермскому краю рассматривало несколько причин: криминал, вину РЖД и смерть по неосторожности.

Как рассказала изданию дочь погибшего Анастасия, версии с суицидом и убийством не подтвердились.

«Человек жил и работал на своей любимой работе, много было планов на жизнь», — сообщила она.

Также не нашли вину со стороны сотрудников РЖД, потому что поезд не может остановиться сразу, как и любое транспортное средство.

Основная версия — стечение обстоятельств. Сергей Мухин попал под поезд в тот момент, когда переходил путь, который идёт по направлению к Верещагино.

«Если идти с автобусной остановки Героя Лядова вниз по дорожке, надо перейти рельсы и оказаться на стороне направления «в город». Скорее всего, он шёл на электричку, которая едет до Перми I. 21 марта ярко светило солнце, на станции огромные повороты, он мог не заметить приближающийся поезд. Папа был человеком творческим, мог задуматься на ходу», — рассказала Анастасия.

Сергей Мухин скончался в возрасте 67 лет вечером 21 марта. Он попал под грузовой поезд на 1424 км железнодорожного перегона Пермь сортировочная—Курья. СК начал проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Его похоронили 25 марта.

Сергей Мухин родился в 1956 году. Свою профессиональную карьеру гримёра и пастижёра он начал в 1970-х годах, став учеником известного художника Виктора Лучихина в Куйбышевском (ныне — Самарском) драмтеатре. Среди тех, кто доверял Сергею Мухину создание образов, были такие выдающиеся артисты, как Николай Цискаридзе, Любовь Казарновская, Наталья Гундарева, Николай Караченцов, Инна Чурикова, Валентина Талызина и другие.

В 2017 году Сергея Мухина наградили премией имени Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры.

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