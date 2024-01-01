В Перми похороны попавшего под поезд Сергея Мухина пройдут 25 марта Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский театр оперы и балета

В социальных сетях Нина Мухина, супруга покойного заведующего гримерного цеха Пермского театра оперы и балета Сергея Мухина, опубликовала информацию о дате и месте прощания с ним.

«Прощание с Сергеем Владимировичем будет в понедельник, 25 марта, с 11:40 до 12:30 в большом зале на ул. Старцева», — написала Нина Мухина.

О смерти Сергея Мухина в возрасте 67 лет сообщила пресс-служба Пермского театра оперы и балета вечером 21 марта.

За несколько часов до этого телеграм-канал Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ информировал о гибели мужчины, попавшего под грузовой поезд на 1424 км железнодорожного перегона «Пермь сортировочная—Курья». В связи с этим случаем была начата предварительная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Вскоре выяснилось, что погибшим и был Сергей Мухин.

Сергей Мухин родился в 1956 году. Свою профессиональную карьеру гримёра и пастижёра он начал в 1970-х годах, став учеником известного художника Виктора Лучихина в Куйбышевском (ныне — Самарском) драмтеатре. Среди тех, кто доверял Сергею Мухину создание образов, были такие выдающиеся артисты, как Николай Цискаридзе, Любовь Казарновская, Наталья Гундарева, Николай Караченцов, Инна Чурикова, Валентина Талызина и другие. В 2017 году Сергей Мухин был удостоен премии имени Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры.

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