Екатерина Артёмова Скончался заведующий гримёрным цехом Пермской оперы Сергей Мухин О его смерти сообщили в пресс-службе театра Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский театр оперы и балета

В четверг, 21 марта, скончался заведующий гримёрным цехом Пермского театра оперы и балета Сергей Мухин. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

«С 1980-х Пермский театр оперы и балета стал практически вторым домом Сергея Владимировича — и здесь всегда его искренне любили, ценили и уважали за талант и особый вкус! К любой постановке он подходил как настоящий художник, погружаясь в выбранную эпоху и досконально изучая её стиль. Приносим искренние соболезнования родным и близким Сергея Владимировича. Для нас его уход — невосполнимая утрата», — отметили в Пермской опере.

По данным Properm.ru, Сергей Мухин погиб, попав под грузовой поезд на 1424 км железнодорожного перегона «Пермь Сортировочная—Курья».

О самом происшествии за несколько часов до появления информации о смерти гримёра сообщило в своём телеграм-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР, но имя погибшего не называлось. По факту смертельного наезда поезда на человека была организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Сергей Мухин родился в 1956 году. Профессиональный путь гримёра и пастижёра начал в 1970-е, став учеником известного художника Виктора Лучихина в Куйбышевском (ныне — Самарском) драмтеатре. Среди тех, кто доверял Сергею Мухину создание внешнего образа, такие выдающиеся артисты, как Николай Цискаридзе, Любовь Казарновская, Наталья Гундарева, Николай Караченцов, Инна Чурикова, Валентина Талызина и другие. В 2017-м Сергей Мухин был удостоен премии им. Луначарского за значительный вклад в развитие российской культуры.

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