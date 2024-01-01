Похороны найденного погибшим 19-летнего студента из Перми состоятся 11 апреля Родные поблагодарили всех, кто участвовал в поисках молодого человека Поделиться Твитнуть

Коллаж АиФ

Похороны 19-летнего студента, который был найден погибшим во вторник, состоятся 11 апреля. Церемония прощания начнётся в 14.20 по адресу: Пермь, ул. Старцева, 61. Об этом сообщили близкие молодого человека в социальных сетях.

Родные погибшего написали, что семье сейчас очень тяжело, и поблагодарили всех, кто участвовал в поисках молодого человека.

Напомним, 2 апреля в Перми пропал без вести 19-летний студент. Его начали искать родные, затем подключились к поискам полиция и поисковые отряды. Было известно, что поздно вечером 2 апреля юноша находился в центре города. В тот день он встречался с одногруппниками. Полиции удалось найти запись, подтверждающую, что пермяк уехал в сторону дома и вышел на остановке «Улица Докучаева». Тело обнаружил в лесополосе 9 апреля охранник одного из объектов в том районе. СКР выясняет обстоятельства смерти.

По сведениям perm.aif.ru, предварительно на теле юноши следов насильственной смерти не найдено.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми продолжаются поиски 19-летнего первокурсника биофака ПГНИУ. Юноша пропал вечером 8 апреля. В Дзержинском районе удалось найти его рюкзак с вещами и телефон.





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