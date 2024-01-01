Алёна Бронникова Сумма инвестиций в строительство лечебного центра в Перми выросла в четыре раза Общий объём составил 320 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: презентация «ЭКСО Проперти» 2023 г.

Объём инвестиций в строительство лечебно-диагностического центра по ул. Пушкина, 30 в Перми вырос в четыре раза и составил 320 млн руб. Такие данные следуют из протокола мартовского заседания краевого Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата.

Напомним, проект ООО «ЭКСО Проперти», одним из владельцев которого является депутат гордумы Даниил Морозов, получил статус приоритетного инвестиционного (ПИП) в мае 2023 года. Планируемая площадь объекта изначально составляла около 1,5 тыс. кв. м, объём инвестиций - 80 млн руб. Для реализации строительства компания попросила у региона земельные участки в аренду без проведения торгов, а также административную поддержку проекта.

В феврале текущего года организация обратилась в Совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата Пермского края для внесения корректировок. В частности, сообщалось о том, что площадь планируемого учреждения будет увеличена до 4 тыс. кв. м. Все работы, согласно протоколу заседания, будут выполнены до 2026 года.

В рамках реализации ПИП «ЭКСО Проперти» взяло также на себя обязательства в виде благотворительного пожертвования в Фонд содействия развитию города «Пермь-300» на сумму не менее 4 млн руб. в 2024 году.

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