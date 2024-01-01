Алёна Бронникова Инвестор изменит параметры проекта строительства лечебного центра в Перми Объект планируют возвести на улице Пушкина до 2026 года Поделиться Твитнуть

фото: презентация «ЭКСО Проперти» 2023 г.

Инвестор строительства лечебно-диагностического центра в Перми ООО «ЭКСО Проперти» обратилось в краевой Совет по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата для изменения параметров инвестпроекта. Об этом сообщает горадминистрация.

Речь идёт о проекте, реализуемом на участке по ул. Пушкина, 30. Компания намерена увеличить площадь планируемого учреждения до 4 тыс. кв. м.

«На Совете был рассмотрен вопрос корректировки параметров приоритетного инвестиционного проекта по строительству лечебно-диагностического центра по ул. Пушкина, 30, реализуемого ООО "ЭКСО Проперти". Корректировка параметров касается увеличения площади планируемого к строительству центра до 4 тыс. кв. м», — сообщает пресс-служба ведомства.

На заседании члены Совета одобрили проект, далее онт будет рассмотрен на региональном уровне.

Напомним, проект компании ООО «ЭКСО Проперти», одним из владельцев которой является депутат гордумы Даниил Морозов, получил статус приоритетного инвестиционного (ПИП) в мае 2023 года. Планируемая площадь объекта изначально составляла около 1,5 тыс. кв. м. Для реализации строительства компания попросила у региона земельные участки в аренду без проведения торгов, а также административную поддержку проекта. Проект будет выполнен в соответствии со всеми требованиями по сохранению объектов культурного наследия. Инвестор намерен завершить все работы к 2026 году. Кроме того, «ЭКСО Проперти» взяло на себя обязательства по ремонту фасадов на центральных улицах Перми на сумму не менее 4 млн руб. в рамках реализации ПИП.





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