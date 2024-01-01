В Перми прокуратура судится из-за увольнения замначальника гордумы Константин Шестаков покинул свой пост на фоне проверок со стороны надзорного ведомства Поделиться Твитнуть

Пермская прокуратура подала иск в суд по поводу увольнения заместителя начальника Управления общественных отношений аппарата гордумы Константина Шестакова. Ответчиком выступает сама дума Перми. Об этом сообщает Properm.

По данным издания, иск поступил в суд в начале марта. Его начнут рассматривать в конце апреля.

Сообщается, что прокуратура требует, чтобы увольнение Шестакова по собственному желанию было отменено - его нужно уволить в связи с конфликтом интересов.

Напомним, в марте прокуратура начала проверку деятельности пресс-службы Пермской городской думы. Параллельно с этим уволился замруководителя управления общественных отношений аппарата думы Константин Шестаков. Сам он отрицал наличие причинно-следственной связи.

Утром 9 апреля стало известно, что Шестакова могут назначить на пост начальника управления общественных связей ПГНИУ. Соответствующий приказ пока не подписан.

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