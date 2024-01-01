Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми скончалась писательница и хирург Людмила Палатова Профессору медицинского университета было 94 года Поделиться Твитнуть

Фото из группы ПГМУ ВКонтакте

Печальная новость пришла из Пермского медицинского университета. 9 апреля не стало Людмилы Фёдоровны Палатовой, выдающегося хирурга и талантливого писателя.

31 марта Людмиле Фёдоровне исполнилось 94 года, но многочисленные друзья, благодарные пациенты и читатели не смогли её поздравить: она не отвечала на звонки. Как сейчас стало известно, Палатова находилась в больнице, причина — проблемы с сердцем.

Людмила Фёдоровна более 50 лет провела со скальпелем в руках. Она была практикующим хирургом и профессором кафедры госпитальной хирургии Пермского медицинского института (сейчас — университет), не просто доктором, а доктором медицины. Спасла тысячи жизней и подготовила к профессии тысячи врачей. Выйдя на пенсию, она сменила рабочий инструмент на столь же острый — писательское перо. Её роман-мемуары «Во времена перемен» (12+) «Новый компаньон» называет в числе лучших книг, вышедших в Перми в 2015 году.

Людмила Фёдоровна — автор более 200 научных публикаций и десятка художественных и научно-популярных изданий.

Её сыновья и внучка продолжили дело жизни Людмилы Фёдоровны — тоже стали врачами.

Время и место прощания с Людмилой Палатовой станут известны позднее.

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