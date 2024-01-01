От коронавируса в Прикамье за неделю погибли три человека Госпитализированы 53 жителя Поделиться Твитнуть

За неделю с 1 по 7 апреля в Пермском крае выявлено 293 случая заболевания COVID-19 (или 11,2 на 100 тыс. населения). В Перми за последнюю неделю зарегистрировано 195 случаев (66% от числа заболевших). В структуре лабораторно исследованных проб в научно-исследовательских институтах Роспотребнадзора за последние 3 месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон». Об этом сообщили в региональном управлении РПН.

В федеральном штабе по борьбе с коронавирусом приводят другие цифры по заболеваемости в Пермском крае. По данным источника, в регионе за первую неделю апреля COVID-19 заболели 316 жителей. Выздоровели 354. Госпитализированы 53 человек, трое скончались.

Напомним, за весь март от коронавируса умерли девять жителей края.

Справка. Коронавирусами называется семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако бывают и тяжёлые формы, которые могут привести к летальным исходам. На территории Пермского края с начала пандемии выявлено 504,3 тыс. подтвержденных случаев COVID-19.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.