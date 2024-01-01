За неделю от коронавируса в Прикамье скончались два человека Всего за март умерли девять пациентов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За неделю 25-31 марта в Пермском крае выявлено 322 случаев новой коронавирусной инфекции (12,3 на 100 тыс. населения). В Перми зарегистрировано 175 случая, что составляет 54% от числа заболевших. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора (РПН).

В ведомстве отметили, что в структуре лабораторно исследованных проб за последние три месяца в 100% случаев идентифицируется вариант вируса «омикрон». Данных о госпитализированных и погибших от инфекции в РПН не приводят.

По информации федерального штаба по борьбе с COVID-19, на больничные койки с коронавирусом попали 56 жителей края, и два человека скончались. Всего за март от коронавируса умерли девять жителей края.

Напомним, коронавирусами называется семейство вирусов, которые преимущественно поражают животных, но в некоторых случаях могут передаваться человеку. Обычно заболевания, вызванные коронавирусами, протекают в лёгкой форме, не вызывая тяжёлой симптоматики. Однако бывают и тяжёлые формы, которые могут привести к летальным исходам.

Симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом, — чувство усталости, затруднённое дыхание, высокая температура, кашель и боль в горле. Симптомы во многом сходны со многими респираторными заболеваниями, часто имитируют обычную простуду или грипп.





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