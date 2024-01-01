В зоне спецоперации погиб десантник Владимир Котомин из Пермского края Похороны состоятся 11 апреля Поделиться Твитнуть

Владимир Котомин

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В зоне специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб гвардии рядовой Владимир Котомин из Кизела Пермского края. Об этом в соцсетях сообщили представители городской администрации.

«Администрация приносит глубокие соболезнования родным и близким наводчика парашютно-десантной роты Котомина Владимира Николаевича, погибшего при исполнении воинского долга. За проявленные в ходе СВО мужество, храбрость и отвагу Котомин Владимир награждён Орденом мужества посмертно», — говорится в информации властей.

Похороны военнослужащего пройдут 11 апреля. Церемония прощания состоится во Дворце культуры с 12 часов.

Ранее сообщалось, что на СВО при исполнении воинского долга погиб житель Краснокамска, рядовой Николай Вязников. Военнослужащий служил в должности старшего стрелка. Похороны Николая Вязникова проходят на родине во вторник, 9 апреля.

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