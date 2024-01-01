В Перми суд вынес приговор двоим подросткам, забившим до смерти мужчину на Гайве Трагедия произошла в августе 2023 года Поделиться Твитнуть

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Орджоникидзевский суд Перми признал двоих подростков 16 и 17 лет виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. Об этом сообщает пресс-служба краевого СКР.

Следствие и суд установили, что в ночь на 19 августа 2023 года на остановке общественного транспорта "Рынок «Гайва» между несовершеннолетними и потерпевшим произошла ссора, в ходе которой подростки избили мужчину и скрылись с места преступления. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Подозреваемых задержали, следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). На период следствия подсудимым избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Суд приговорил обоих к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор в законную силу пока не вступил.

Напомним, о трагедии стало известно 20 августа. По информации, появившейся в соцсетях, подростки подошли к двум мужчинам на остановке "Рынок «Гайва» и попросили у них сигарету. Когда им отказали, они стали избивать мужчин. Старший брат скончался, а младший был госпитализирован. У погибшего был разрыв селезёнки, сломаны рёбра, черепно-мозговая травма и большое количество гематом.

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