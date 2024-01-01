Пермской журналистке Наталье Балякиной продлили срок содержания в СИЗО Её обвиняют в вымогательстве у спикера думы Чайковского Поделиться Твитнуть

Фото: Архив ИД "Компаньон"

По решению Чайковского городского суда журналистка и общественница Наталья Балякина останется в СИЗО до 9 мая. О продлении меры пресечения ходатайствовали следователи ФСБ. Они объяснили это тем, что следственные действия по делу пока не завершены. Об этом сообщает Properm.ru.

Адвокат, в свою очередь, настаивал на изменении меры пресечения на домашний арест, ссылаясь на состояние здоровья подзащитной. Также сторона защиты обратила внимание суда на ходатайство правления пермского Союза журналистов о смягчении Балякиной меры пресечения.

Наталью Балякину задержали в начале февраля. Позже к её дочерям в Перми и Чайковском пришли с обыском.

Дело рассматривалось в Чайковском городском суде. Как выяснилось, Наталью Балякину задержали в момент передачи денег в автомобиле председателя думы Чайковского Михаила Шубина. На суде также стало известно, что Балякина и Шубин ранее сотрудничали: спикер Чайковской думы платил ей за работу. Защитник Алексей Шардаков на суде заявил о том, что нахождение в СИЗО его подзащитной можно приравнять к пытке. Сама Балякина назвала условия в СИЗО бесчеловечными, потому что это место не приспособлено для содержания маломобильных граждан.

В конце февраля Пермский краевой суд оставил апелляционную жалобу Балякиной без удовлетворения.

Наталье Балякиной 62 года. В отношении неё уже возбуждали уголовное дело. В 2015 году её приговорили к трём годам колонии, признав виновной в растрате 751 тыс. руб. в должности директора управляющей компании. Она отбывала наказание в ИК-28, а в 2017 году вышла по УДО. Женщина не признавала свою вину и считала, что преследование связано с её конфликтами с местной властью и бизнесменами в сфере ЖКХ.

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