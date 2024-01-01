В Перми отменили концерт группы «Полматери»
Ранее выступления этого коллектива отменили в других городах
Запланированный на 10 апреля концерт группы «Полматери», который должен был состояться в концерт-холле «Свобода» в Перми, отменён. Об этом организаторы сообщили на официальной странице в соцсетях.
Они отметили, что выступление было отменено «по не зависящим от артиста, организатора и площадки причинам».
В связи с этим концерт перенесли на новую дату, все билеты остаются действительны.
Ранее эту группу раскритиковал Уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Он говорил, что в текстах песен «в большом объёме присутствует ненормативная лексика, насаждается и пропагандируется потребление наркотиков, аморальное поведение, сексуальная распущенность, содержатся призывы к суициду». Концерты уже отменялись в Туле и Новосибирске.
Напомним, ранее в Перми отменили концерт рок-группы «Пилот» из Санкт-Петербурга, который должен был состояться 14 марта в концерт-холле «Свобода». Его перенесли на 19 октября. Причина переноса выступления не уточнялась.
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