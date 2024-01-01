В Перми неожиданно отменили концерт поддерживающей СВО рок-группы «Пилот» Поделиться Твитнуть

Концерт рок-группы «Пилот» из Санкт-Петербурга, который должен был состояться в Перми 14 марта, был отменён и перенесён на 19 октября. Такую информацию сообщил концерт-холл «Свобода» через социальные сети. Причина переноса выступления не уточняется. На публикацию обратил внимание портал properm.

Выступление группы в Перми было запланировано в рамках их турне по России с альбомом «Джоконда», которому в этом году исполняется 22 года. Пермь должна была стать третьим городом в туре, предыдущие концерты уже состоялись в Калининграде и Великом Новгороде.

Отметим, что после начала специальной военной операции участники группы выступили в Севастополе на байк-шоу мотоклуба «Ночные волки». В 2022 году солист «Пилота» Илья «Черт» Кнабенгоф также провёл концерт для участников СВО, подчеркнув, что их группа всегда поддерживает свою страну. Сам Кнабенгоф заявил, что враги всегда хотели победить и контролировать Россию, то что она остаётся сильной и могучей никого не устраивает.

Ранее в Перми отменили концерт группы «Комсомольск». Её выступление также перенесли на октябрь.

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