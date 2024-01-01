Максим Артамонов В Перми отменили концерт группы «Комсомольск» Выступление музыкантов перенесли на октябрь Поделиться Твитнуть

Фото пресс-службы филармонии "Триумф"

В Перми отменили концерт группы «Комсомольск», запланированный на 14 марта в частной филармонии «Триумф». Об этом сообщается на сайте учреждения.

Отмена концерта произошла на фоне критики ветеранов СВО, за два дня до выступления. При этом организаторы всё же обещают провести концерт, но в октябре, а все приобретённые ранее билеты останутся действительными, отметили в филармонии. Отмену связали с «логистическими сложностями».

Кроме этого, зрителям предложили обменять билеты на другой концерт.

Ранее группа «Комсомольск» попала в список «запрещённых» артистов в России, а против её концерта выступил пермский telegram-канал «Прикамские витязи».

В частности, авторы этого канала сообщали: «На заукраинское и либеральное мнение этих певичек решительно плевать, очень быстро предадим их забвению <...>. А вот на концертные площадки (которые пускают на сцену либеральное дерьмо и прочих) мы становимся всё злее и очень бы не хотелось, чтобы наша злость вышла за рамки интернета, просто провоцируют своей наглостью, гады».

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