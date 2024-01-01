В Перми изымут ещё два участка для строительства второго этапа трассы ТР-53 Власти внесли изменения в перечень выкупаемых объектов Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Для строительства второго этапа автодороги ТР-53 на участке от ул. Грибоедова до моста через реку Чукулайку в Перми краевые власти изымут дополнительно два земельных участка и один жилой дом. Также, согласно вносимым в распоряжение изменениям, уточняются площади нескольких указанных ранее участков и расположенные на них объекты недвижимости.

Так, в перечень объектов выкупаемых в госсобственность объектов вносятся дом по ул. Нагорная, 93, участок на проспекте Октябрят площадью 454 кв. м и участок в Мотовилихинском районе размером 8 237 кв. м, изымаемая площадь составит 1 637 кв. м. Также документом исключаются два объекта недвижимости и два участка площадью 220 и 1 471 кв. м.

Напомним, весь проект новой магистрали состоит из четырёх этапов. Протяжённость всей трассы — 8,7 км. Это будет четырёхполосная дорога, которая соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской.

В данный момент ведутся работы первого этапа, включающего в себя возведение ул. Уинской и строительство моста длиной около 1,5 км через реку Иву. Сдача объекта ожидается в ноябре 2024 года. В марте руководитель проекта Пётр Санников сообщал, что работы идут согласно графику, в данный момент уже выстроены плиты и опорные столбы моста, идёт работа по укреплению конструкции, летом планируется начать асфальтирование. В ближайшее время состоятся торги по определению подрядчика.

В июле 2023 года стало известно, что для строительства второго этапа планируется изъять 124 земельных участка и расположенные на них объекты недвижимого имущества. На участках, в основном, находятся частные дома и СНТ, некоторые участки будут изъяты только частично. С учётом вносимых изменений количество участков составит 125, общая площадь — почти 130 тыс. кв. м.

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