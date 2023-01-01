Алёна Бронникова Для строительства второго этапа трасы ТР-53 в Перми будут изъяты 124 земельных участка Помимо земли, в собственность края перейдёт и недвижимость, которая находится на указанных территориях Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми для нужд краевого правительства будут изъяты 124 земельных участка и расположенные на них объекты недвижимого имущества. Согласно распоряжению № 238-рп от 5 июля 2023 года, этот участок необходим для строительства второго этапа автодороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» (ТР-53), а именно участок от ул. Грибоедова до моста через реку Чукулайка.

На участках для изъятия в основном находятся частные дома, и СНТ, есть территории, где расположены магазины строительных материалов, а также земли общего пользования, и линии электропередач или газопровода. Некоторые будут изъяты только частично. Документ затрагивает дома по ул. Артёма, Республиканской, Киевской, Яшмовой, Рабочего Иванченко, Грибоедова, Сапфирной, Северной, Сакко и Ванцетти и пр-т Октябрят. Общая площадь изымаемых участков составит 137 тыс. кв. м.

Сейчас ведётся строительство первого этапа дороги. В связи с работами полностью перекрыто одно из направлений на участке от ул. Юрша до ул. Грибоедова.

Напомним, весь проект новой магистрали состоит из четырёх этапов. Протяжённость всей трассы — 8,7 км. Это будет четырёхполосная дорога с разделительной полосой, которая соединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый с центральной частью Перми и станет альтернативой загруженной сегодня ул. Соликамской. Строительство ведётся при федеральной поддержке, полученной в рамках инфраструктурно-бюджетного кредита (ИБК). На 2022-2023 годы в рамках ИБК было выделено 5,56 млрд руб.

В июне губернатор Прикамья Дмитрий Махонин посетил строительную площадку, где сейчас основные работы сосредоточены на будущем мосту через Иву. Уже готовы три опоры из семи, с марта ведётся надвижка пролётного строения — основной конструкции моста.





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