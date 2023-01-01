Максим Артамонов В Перми до 5 августа продлено ограничение движения транспорта по улице Уинской Срок открытия движения продлевался несколько раз Поделиться Твитнуть

Пресс-служба краевого минтранса

В м/р Садовый продлён срок выполнения работ по переустройству инженерных коммуникаций и устройству дорожного слоя на ул. Уинской. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса. Проезд планируется открыть с 10:00 5 августа.

Работы идут в рамках строительства первого этапа дороги «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная» (ТР-53).

Напомним, в этом районе полностью перекрыто одно из направлений на участке от ул. Юрша до ул. Грибоедова. Объезд закрытого участка осуществляется по прежней схеме — по полосе встречного движения.

Причиной перекрытия движения стали работы по переустройству коммуникаций и устройству дорожного покрытия в рамках строительства трассы ТР-53.

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