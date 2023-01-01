Максим Артамонов В Перми продлено ограничение на движение транспорта по улице Уинской Участок будет закрыт до конца июня Поделиться Твитнуть

Фото: Министерство транспорта Пермского края

В Перми продлено временное ограничение движения транспорта на улице Уинской, которое вводилось ещё в мае. Ограничения действуют до 10:00 часов 30 июня. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на краевой минтранс.

Полностью перекрыто одно из направлений на участке от улицы Юрша до Грибоедова. Объезд закрытого участка осуществляется по прежней схеме — по полосе встречного движения.

Причиной перекрытия движения стали работы по переустройству коммуникаций и устройству дорожного покрытия в рамках строительства трассы ТР-53.

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