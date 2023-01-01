В Перми на две недели ограничат движение транспорта по улице Уинской Поделиться Твитнуть

С 10 часов 27 мая до 10 часов 10 июня в Перми будет полностью прекращено движение транспорта по одному из направлений ул. Уинской на участке от ул. Юрша до ул. Грибоедова. Объезд организуют по полосе встречного направления. Об этом сообщили в минтрансе региона.

Также сообщается, что автобусную остановку вернут на прежнее место к дому № 74 по ул. Грибоедова.

В КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края отметили, что перекрытие движения связано с работами по переустройству инженерных коммуникаций и устройству дорожного полотна, в рамках строительства 1 этапа дороги ТР-53 «Переход ул. Старцева — пр. Октябрят — ул. Целинная».

Автомобилистов просят быть внимательнее на данном участке дороги.

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