«Партийный десант» продолжает проверять важные социальные объекты Народной программы Поделиться Твитнуть

В Большесосновском округе «Партийный десант» совершил выезд на почтовое отделение в д. Заборье. В рамках проекта по модернизации почтовых отделений, в учреждении начались ремонтные работы. Внутри здания произведен ремонт, появился выход в интернет, обновлена мебель. Все работы выполнены качественно, претензий к подрядной организации нет.

В Мотовилихинском районе Перми «Партийный десант» в составе представителей районной администрации, актива партии и молодогвардейцев проинспектировал строительный процесс новой трассы ТР-53. После окончания работ дорога войдет в опорную сеть города — она объединит микрорайоны Вышка-1, Вышка-2, Запруд, Висим и Садовый.

В данный момент идет первый этап, включающий в себя возведение улицы Уинской и строительство моста длиной около полутора километров через реку Иву. Сдача объекта ожидается в ноябре текущего года. Руководитель проекта Петр Санников уточнил группе проверки, что работы идут согласно графику: ежедневно проводится строительный контроль и своевременно устраняются замечания. Плиты и опорные столбы моста уже выстроены и сейчас проходит работа по укреплению конструкции. В летний период планируется начать асфальтирование.

В ближайшее время состоятся торги по определению подрядчика на второй этап строительства. Он включит в себя участок протяжённостью 7,6 км до выхода на ул.Соликамскую, а также пересечение с улицами Лядовской и Целинной.

В Косинском муниципальном округе «десантники» проверили качество содержания дорог и пешеходных дорожек на территории округа

«Партийный десант» Кировского района Перми вместе с жителями многоквартирных домов провели мониторинг придомовых территорий района с целью оценки качества расчистки от снега и льда площадок перед подъездами.

Председатель Думы Губахинского округа Константин Поролло и депутат Алексей Назаров в ходе выезда на территорию посетили Дом культуры «Салют» в п. Широковский, в котором сейчас ведутся масштабные работы по текущему ремонту помещений.

Экскурсию по учреждению культуры провела его директор Дарья Ратникова. Она рассказала, что все сотрудники ДК и жители поселка очень рады такому преображению. Совсем скоро обновленное учреждение распахнет свои двери для посетителей, которых ждут современные светлые классы и пространства.

В Губахинском округе депутаты Думы Михаил Шлык и Александр Кузьмин совместно с начальником территориального управления по вопросам г. Гремячинск Александра Опарина также провели осмотры придомовых территорий многоквартирных домов Гремячинска. Выездное мероприятие прошло в нескольких районах города: п. Энтузиастов, п. 76-я, мкр. Больничный, мкр. Немецкий городок и мкр. Шахта 75.

Напомним, проект «Партийный десант» стартовал в июле 2022 года. В рамках проекта активисты «Единой России» контролируют выполнение Народной программы партии. Они проводят мониторинг готовности социально значимых объектов в территориях, проверяют качество и сроки работ и получают обратную связь от жителей, подрядчиков, общественников.

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