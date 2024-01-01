Из Пермского края в зону спецоперации отправлено 5 тонн грузов Они предназначены для четырёх воинских частей Поделиться Твитнуть

Из Пермского края в зону СВО отправились два грузовых автомобиля с гуманитарной помощью для военнослужащих. Груз общим весом 5 тонн предназначен четырём воинским частям. В него вошли приборы, оборудование и материалы, предназначенные для ведения военных действий, медикаменты и пр. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В частности, на фронт отправлены маскировочные сети, тактические покрывала от тепловизора, аптечки, сухие армейские души, лопаты, домкраты, саморезы, продукты питания и другое. Депутат заксобрания Александр Буторин приобрёл физраствор для медицинской роты. В формировании гуманитарной помощи активное участие приняла компания ООО «Сода-хлорат», которая выделила 4 млн руб.

Сейчас в среднем «Единая Россия» в Прикамье ежегодно собирает и отправляет в зону СВО порядка 100 тонн грузов, рассказали в партии.

Ранее «Новый компаньон» писал, что Пермьстат отправил бойцам СВО автомобиль ТАГАЗ.

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