Пермьстат отправил бойцам СВО автомобиль ТАГАЗ Поделиться Твитнуть

фото: Пермьстат

«Народный фронт / Пермский край» сообщил, что на уходящей неделе получил от Пермьстата автомобиль ТАГАЗ. Машина предназначена для бойцов СВО. ТАГАЗ — Таганрогский автомобильный завод. Это бывшая российская компания, собиравшая легковые и грузовые автомобили разных марок на мощностях Таганрогского комбайнового завода в 1997—2014 годах.

Также в НФ рассказали, что в начале апреля закупили специальные расходные хирургические материалы для госпиталя в Северодонецке и подключились к сбору «Защитникам Белгорода» для подразделений, защищающих прифронтовые территории.

Ранее сообщалось, что мэр Эдуард Соснин внёс на рассмотрение Пермской городской думы проект решения о передаче из собственности города в собственность РФ пяти автомобилей УАЗ стоимостью более 735 тыс. руб. Транспортные средства будут направлены в зону специальной военной операции. Ранее эти УАЗы принадлежали МП «Ветеран» и использовались для доставки пенсий.

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