Власти Перми планируют передать в зону СВО пять машин УАЗ

Предложение мэра рассмотрит городская дума

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военная спецоперация на Украине

военная спецоперация на Украине
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Мэр Эдуард Соснин внёс на рассмотрение Пермской городской думы проект решения о передаче из собственности города в собственность Российской Федерации четырёх автомобилей УАЗ-220695-04 и одного УАЗ-29892 общей стоимостью более 735 тыс. руб. Документ опубликован на сайте городского парламента.

Как пишет ВЕТТА, транспортные средства будут направлены в зону специальной военной операции.

Издание отмечает, что передаваемые УАЗы принадлежали муниципальному предприятию «Ветеран» и использовались для доставки пенсий.

Ранее сообщалось, что на Госуслугах Фонд «Защитники Отечества» запустил раздел для ветеранов и бойцов СВО и их семей. Он посвящён мерам поддержки этим категориям граждан. Здесь можно найти подробное описание мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровней и ответы на популярные вопросы. Создан также подраздел для действующих военнослужащих, участвующих в СВО. 

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