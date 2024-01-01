В Пермском крае синоптики прогнозируют на этой неделе потепление Средняя температура по региону ожидается выше климатической нормы Поделиться Твитнуть

Вторая неделя апреля в Пермском крае будет теплее. По данным специалистов научного проекта «Метеоролог и я», в среднем температура окажется выше климатической нормы на 2-2,5 градуса. Об этом сообщает «Рифей».

Количество возможных осадков прогнозируется в пределах нормы. Однако на севере и северо-востоке Прикамья их будет больше — там возможны обильные осадки.

В целом течение всей текущей недели ожидается облачная погода. При этом временами возможно прояснение, а местами будут выпадать небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Температура воздуха будет повышаться с каждым днём. В частности, сегодня, 8 апреля, днём ожидается +1…+6°, во вторник +3…+8°, а в среду уже +4…+9°. К четвергу потеплеет до +8…+13°, а в пятницу будет около +7…+12°.

Вместе с тем, в выходные, возможно и новое похолодание. Ночами температура может понизиться до —10°, днём же она будет не выше +1…+6°.

Напомним, в минувшие выходные в Прикамье гололёд стал причиной многих аварий. В Госавтоинспекции призвали водителей соблюдать осторожность при движении.

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