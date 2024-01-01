На Красавинском мосту в Перми произошло сразу несколько аварий О пострадавших не сообщается Поделиться Твитнуть

Утром 7 апреля на Красавинском мосту из-за нескольких ДТП образовалась пробка. Видеозаписи дорожных происшествий опубликовали пользователи соцсетей.

«На улице гололед... Авария на Красавинском мосту! Отмените поездку через мост в сторону Закамска все стоит» (орфография и пунктуация сохранены — Ред.), — написала одна из пользователей ВКонтакте.

На одном из опубликованных видео запечатлены три грузовика, два из них перегородили дорогу, т.к. при ДТП машины развернулось. Остальные автомобили из-за этого не могут проехать.

Позже появилось видео другой аварии, в которую угодили два легковых автомобиля, которые также разбросало в разные стороны дороги. Около легковушек стояла грузовик Wildberries.

Фото: ТГ-канал "ЧП ДТП Пермь"

Сегодня в telegram-канале Госавтоинспеции Прикамья сообщалось о том, что на автодорогах Пермского края — гололёд, и в ближайшее время дорожные службы начнут обработку проезжей части противогололедными материалами.

В ведомстве призвали водителей к аккуратному вождению — с учётом сложившихся погодных условий.

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