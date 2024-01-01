В Прикамье упавшая с пятого этажа собака получила переломы рёбер Ветеринары рассказали о состоянии раненого спаниеля Поделиться Твитнуть

фото: Ветеринарная клиника Варга, г.Лысьва

Сотрудники ветеринарной клиники «Варга» опубликовали в соцсетях очередной пост, посвящённый собаке, которая несколько дней назад в Нытве Пермского края упала с пятого этажа.

После проведённого рентгена выяснилось, что у русского спаниеля по кличке Кукла ушиб грудной клетки, ушиб правого лёгкого и ушиб брюшной полости, перелом рёбер справа. «Это просто чудо, что не сломан позвоночник и нет переломов конечностей!» — написали ветврачи, добавив, что состояние животного «стабильно тяжёлое». Сейчас собака находится под присмотром волонтёров.

фото: Ветеринарная клиника Варга, г.Лысьва

Ранее в клинике со ссылкой на очевидцев сообщали, что спаниеля с пятого этажа выкинула хозяйка. «Будет возбуждено дело, так как нанесён тяжкий вред здоровью животного», — говорится в публикации. В полиции подтвердили, что проводят проверку.

В интервью изданию perm.aif.ru владелица собаки рассказала, что всё произошло случайно: она, будучи в нетрезвом состоянии, взяла собаку на руки и вышла с ней на балкон, но не удержала, когда та дёрнулась в сторону улицы.

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