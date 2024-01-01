В Пермском крае хозяйка выбросила собаку из окна пятого этажа Животное получило серьёзные травмы Поделиться Твитнуть

фото: Ветеринарная клиника Варга, г.Лысьва

В ветеринарную клинику «Варга» в Лысьве Пермского края поступила травмированная собака. Как сообщили в клинике, спаниеля выкинули из окна пятого этажа дома по ул. Металлистов. Известно, что после падения собака не может двигаться. На публикацию учреждения от 3 апреля ВКонтакте обратил внимание сайт perm.aif.ru.

фото: Ветеринарная клиника Варга, г.Лысьва

В тот же день в клинику пришла хозяйка животного. «Перегаром от неё разит. Требует отдать ей собаку. Мы, конечно же, не знаем, где животное. Собаку забрали добрые люди, которые оказали помощь, когда её выбросили из окна», — рассказали ветеринары.

Известно также, что они вызвали полицию, однако, с их слов, правоохранители не приехали, а приняли заявление по телефону. Сотрудники клиники сомневаются, что хозяйку собаки привлекут к ответственности за жестокое обращение, и рассчитывают только на общественный резонанс.

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