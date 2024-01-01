В школу в Пермском крае поступил звонок о минировании Сигнал оказался ложным Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В четверг, 4 апреля, в среднюю образовательную школу № 1 города Соликамска Пермского края поступило сообщение о возможном минировании учебного заведения. Информацию подтвердили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

На место выехали все оперативные службы. По результатам проверки всех помещений учебного заведения взрывные устройства не обнаружены.

«Призываем граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации», — обратились к прикамцам сотрудники минтербеза.

Ранее сообщалось, что 3 апреля в учебных заведениях Перми проводились тренировки по отработке действий при возникновении различных угроз. Мероприятия состоялись в школах № 30 и 82, а также в лицее № 10.

В рамках учений прошли эвакуации педагогического персонала и учащихся, угроз жизни и здоровью людей не было.

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