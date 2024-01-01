В трёх учебных заведениях Перми прошла эвакуация школьников и педагогов Это были плановые учения Поделиться Твитнуть

В среду, 3 апреля, в учебных заведениях Перми проводились тренировки по отработке действий при возникновении различных угроз. Об этом сообщили в министерстве территориальной безопасности Пермского края.

При получении различных вводных о разного рода происшествиях (пожаре, других видов ЧС) проходили учения по эвакуации педагогического персонала и учащихся. Мероприятия состоялись в школах № 30 и 82 и в лицее № 10.

«Учебный процесс не нарушен, угроз жизни и здоровью учащихся и работников школы нет», — добавили в ведомстве и призвали граждан соблюдать спокойствие и ориентироваться только на официальные источники информации.

Напомним, такие же учения в школах краевого центра проводились в январе, после серии телефонных угроз о заложенных взрывных устройствах.

В минтербезе отметили, что тренировки по эвакуации проводятся на различных объектах регулярно.

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